Д`Артаньян: прозрачность выборов в России такая же, как во Франции

Прозрачность президентских выборов в России такая же, как во Франции, а какие-либо нарушения не были замечены. Об этом заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который посетил избирательные участки в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

«Если бы я обнаружил какие-либо нарушения [в ходе голосования], я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран», — оценил прошедшие выборы политик.

Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян принадлежит тому же роду, что и капитан королевских мушкетеров Шарль де Батц Кастельмор, шевалье д`Артаньян, ставший известным благодаря роману «Три мушкетера» Александра Дюмы-старшего. Его потомок впервые посетил ДНР как международный наблюдатель. Он известен в прошлом как мэр города Марсан, а также как депутат Европейского парламента (ЕП) и Сената Франции.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил возмущение итогами президентских выборов в России. По его мнению, они якобы «проходили в обстановке сужающегося политического пространства», а также не предоставили возможность ряду политиков выдвинуть свои кандидатуры.