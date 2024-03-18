Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет пожилой женщине, нуждающейся в переезде каждые два года. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание The Guardian.

Автор письма рассказала, что ей около 60 лет, у нее взрослые дети и хорошие отношения с мужем, достойная работа и нет проблем со здоровьем. Однако ей не дает покоя страсть к переездам. Женщина не может осесть на одном месте жительства и постоянно переезжает. Например, недавно причиной снова сменить дом для нее стал слишком маленький сад.

В ответ Перри напомнила, что если необходимость менять место жительства причиняет беспокойство, значит, проблема, от которой бежит женщина, не исчезает. Она посоветовала попытаться понять, почему она не может найти покой. «Когда эффект новизны от очередного дома погаснет, вместо того, чтобы гуглить новые, побудьте со своим беспокойством, почувствуйте его, где оно прячется в теле. Будет некомфортно, но терпите, и настоящие чувства всплывут. Когда вы впервые их почувствовали? Где были заперты, что держало вас?» — предложила способ психотерапевт.

Специалистка отметила, что, когда женщина сможет сформулировать свою проблему, она сможет решить ее. «Каждый раз после переезда вы поначалу чувствуете себя как в медовый месяц, все кажется лучше, перемены отвлекают, будущее на новом месте возбуждает. Память об этих ощущениях может тоже заставлять переезжать снова. Но всякий раз, как вы отвлекаетесь на переезд, вы откладываете психологическую работу по открытию того, от чего вы бежите», — заключила Перри. Она также порекомендовала автору письма обратиться к психотерапевту.

Ранее Перри дала совет женщине, пожилой муж которой решил завести интрижку онлайн и попался, когда столкнулся с мошенницей. Перри отметила, что в этих отношениях оба супруга наверняка чувствуют себя одиноко.