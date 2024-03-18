Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:22, 19 марта 2024Забота о себе

Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

Фото: Michal Balog / Unsplash

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет пожилой женщине, нуждающейся в переезде каждые два года. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание The Guardian.

Автор письма рассказала, что ей около 60 лет, у нее взрослые дети и хорошие отношения с мужем, достойная работа и нет проблем со здоровьем. Однако ей не дает покоя страсть к переездам. Женщина не может осесть на одном месте жительства и постоянно переезжает. Например, недавно причиной снова сменить дом для нее стал слишком маленький сад.

В ответ Перри напомнила, что если необходимость менять место жительства причиняет беспокойство, значит, проблема, от которой бежит женщина, не исчезает. Она посоветовала попытаться понять, почему она не может найти покой. «Когда эффект новизны от очередного дома погаснет, вместо того, чтобы гуглить новые, побудьте со своим беспокойством, почувствуйте его, где оно прячется в теле. Будет некомфортно, но терпите, и настоящие чувства всплывут. Когда вы впервые их почувствовали? Где были заперты, что держало вас?» — предложила способ психотерапевт.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Специалистка отметила, что, когда женщина сможет сформулировать свою проблему, она сможет решить ее. «Каждый раз после переезда вы поначалу чувствуете себя как в медовый месяц, все кажется лучше, перемены отвлекают, будущее на новом месте возбуждает. Память об этих ощущениях может тоже заставлять переезжать снова. Но всякий раз, как вы отвлекаетесь на переезд, вы откладываете психологическую работу по открытию того, от чего вы бежите», — заключила Перри. Она также порекомендовала автору письма обратиться к психотерапевту.

Ранее Перри дала совет женщине, пожилой муж которой решил завести интрижку онлайн и попался, когда столкнулся с мошенницей. Перри отметила, что в этих отношениях оба супруга наверняка чувствуют себя одиноко.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

      Взорвавшего петарду на избирательном участке россиянина отправили под арест

      В Одессе против женщины возбудили уголовное дело за поддержку СВО и задержали

      На Украине признали за собой репутацию страны-коррупционера

      Названа причина смерти тренера «Салавата Юлаева» в США

      В Евросоюзе обсудят использование доходов от российских активов для Украины

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самой опасной стране мира

      Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине

      Возможная любовница принца Уильяма прокомментировала слухи об их романе

      Россиянкам назвали три устаревших предмета гардероба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше