Пенсионер решил завести онлайн-интрижку и попался мошенникам

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщине, пожилой муж которой решил завести интрижку онлайн и попался, когда столкнулся с мошенницей. Письмо женщины и ответ специалиста опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, ей и мужу за 60, они женаты уже 20 лет и муж всегда был внимательным, но никогда — страстным или щедрым на комплименты. Секс также всегда приходилось инициировать ей. Однако пару месяцев назад женщина заметила на экране телефона супруга сообщение, завершающееся эмодзи-поцелуем. Она прочла его переписку и обнаружила, что тот флиртует с незнакомой ей дамой. Оправдываясь, женатый пенсионер заявил, что ищет друзей вне семьи. Через месяц она услышала, как мужчина отменяет банковский платеж по телефону, заявляя, что стал жертвой телефонного мошенничества: женщина, с которой он переписывался, оказалась скамершей. Теперь автор письма злится на мужа за ложь и размышляет, не пора ли ей найти верного партнера или все же остаться в проверенных отношениях, несмотря на обман.

В ответ Перри отметила, что в этих отношениях оба супруга чувствуют себя одиноко. «Предположу, что вы оба боитесь конфликта, трудных разговоров, которые должны произойти, но не происходят. У избегающих ссор людей падает самооценка и растет уверенность, что им нельзя раскачивать лодку», — написала она, порекомендовав обратиться к семейному терапевту. «Если муж сможет выразить свое одиночество и рассказать вам свои секреты, отношения могут восстановиться. Может быть, открытость и открытия, ждущие вас на парной терапии, возродят что-то, что заставило вас влюбиться друг в друга», — предположила она.

Но также, продолжила психотерапевт, работа со специалистом может и убедить обоих супругов в том, что они будут счастливы поодиночке. «Просто задайте себе вопрос: что станет красной линией для вас, где ваш предел? Если черта будет пройдена, как вы расстанетесь?» — порекомендовала поразмышлять она, чтобы подготовить себе план действий на случай развода.

Ранее Перри назвала доступный способ вернуть страсть в отношения за восемь недель. Прежде всего, рассказала она, необходимо не прикасаться друг к другу на протяжении двух недель — не допускать ни объятий, ни поглаживаний, ни поцелуев, ни держания за руки.