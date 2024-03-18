Правительство Германии отказалось поздравлять Путина с победой на выборах

Кабмин Германии: правительство готово к общению с Путиным, но не поздравит его

Правительство Германии готово к общению с российским лидером Владимиром Путиным, но не поздравит его с победой на президентских выборах. Об этом сообщила заместитель представителя кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффман. Ее слова передает РИА Новости.

«У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — заявили в кабмине.

Хоффман также отметила, что ФРГ не считает прошедшие выборы президента России правомерными, в связи с чем отказывается поздравлять Путина с победой.

Ранее на результаты выборов отреагировало Министерство иностранных дел Франции, заявив, что республика их не признает.

