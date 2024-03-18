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12:18, 18 марта 2024Бывший СССР

Президент Казахстана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Казахстана Токаев поздравил Путина с победой на выборах
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России. Об этом в Telegram сообщило агентство «Казинформ».

Лидер среднеазиатской республики отметил электоральный успех действующего президента. По мнению Токаева, результаты выборов доказывают всенародную поддержку политического курса Москвы.

Токаев также поднял вопрос об уровне отношений двух государств и выразил надежду на развитие сотрудничества между Московой и Астаной в духе стратегического партнерства.

Ранее с победой на выборах Путина поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава закавказской республики пожелал действующему президенту успехов в дальнейшей работе во главе государства.

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      Глеб Палехов
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