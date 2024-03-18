Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Глава закавказской республики отметил электоральный успех Путина и пожелал ему успехов в дальнейшей работе во главе государства.

Алиев также выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Москвы и Баку.

Ранее с победой на выборах Путина поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В поздравительной телеграмме Мирзиеев подчеркнул, что результаты голосования демонстрируют поддержку курса действующего президента народом России.