Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».
Глава закавказской республики отметил электоральный успех Путина и пожелал ему успехов в дальнейшей работе во главе государства.
Алиев также выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Москвы и Баку.
Ранее с победой на выборах Путина поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В поздравительной телеграмме Мирзиеев подчеркнул, что результаты голосования демонстрируют поддержку курса действующего президента народом России.