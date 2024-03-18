Причину отодвигания секса на второй план в долгих отношениях объяснили
Существует несколько причин, по которым состоящие в длительных отношениях пары отодвигают сексуальную близость на второй план, и самая популярная из них — появление ребенка, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева. Об этом и других факторах, влияющих на интимную жизнь супругов, она рассказала «Ленте.ру».
Мурзагалиева объяснила, что после появления ребенка секс отходит на второй план, потому что у молодых родителей меняются приоритеты и все силы уходят на заботу о младенце. К тому же у женщин после родов достаточно часто снижается либидо из-за гормональной перестройки. В этом случае, по словам сексолога, необходимо просто дождаться полного восстановления организма и сил и только после этого возвращаться к жизни, в которой есть секс.
Также специалистка обратила внимание, что интерес к сексу с возрастом в целом постепенно снижается, но его можно поддерживать, реализуя в постели свои фантазии. «Важно не бояться проговаривать свои ощущения и желания, честный и откровенный разговор всегда поможет решить любой вопрос, в том числе и в интимной жизни», — рассказала Мурзагалиева.
Вторая и при этом не менее распространенная причина отодвигания секса на второй план — огромное количество работы и усталость, продолжила собеседница «Ленты.ру».
Это касается как женщин, так и мужчин. Иногда человек может не заметить, как оказался в гонке за деньгами и карьерой, и вся энергия уходит туда, поэтому сил на интим не остается. Секс — это не что иное, как обмен энергией между партнерами. Если людям нечем обмениваться, то будет просто супружеский долг
Чтобы исправить ситуацию, сексолог посоветовала научиться соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если же один из партнеров не готов уделять внимание интимной сфере и считает ее неважной, он может столкнуться с изменами и конфликтами в отношениях в будущем, предупредила специалистка.
Последней причиной подобной проблемы Мурзагалиева считает однообразие в сексе.
Когда пара находится в отношениях долго, все становится пресным и рутинным, и секс не исключение. Однако он постоянно требует разнообразия и оживления. Хорошая новость в том, что секс — это то, что можно развивать ежедневно, если регулярно делиться своими фантазиями с партнером и не стесняться воплощать их в жизнь
Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию. В конце февраля 41-летний Хорхе Басе отправился в больницу недалеко от Буэнос-Айреса для операции по удалению желчного пузыря, а когда очнулся от наркоза, медсестра сообщила, что ему по ошибке провели вазэктомию, то есть лишили возможности иметь детей.