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12:11, 18 марта 2024Бывший СССР

В России объяснили проблемы переговоров о заморозке конфликта с Украиной

Депутат Чепа усомнился в возможности заморозки конфликта с Украиной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ведение переговоров о заморозке конфликта с Украиной на данный момент кажется сложным ввиду того, что неясно, с кем именно вести переговоры, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он также добавил, что актуальным остается вопрос и о том, кто именно станет гарантом соблюдения договоренностей.

«С кем вести переговоры? С [президентом Украины Владимиром] Зеленским? Или с группой военных, которые не в полной мере ему подконтрольны? Или с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном? Мы всегда были готовы к переговорам, делали к этому шаги. Но именно к переговорам, а не к выслушиванию того, как в очередной раз нас пытаются обмануть, не выполняют обязательств», — сказал политик.

Он также указал на проблему с выбором гарантов. Чепа напомнил, что ранее лидеры европейских стран открыто признавали, что не планировали выполнять Минские соглашения, потому теперь логичным кажется вопрос о доверии к таким государствам.

«Макрон говорит об Олимпийских играх, призывает прекратить боевые действия. И тут же говорит о том, что Франция чуть ли не войска собирается вводить. Потому его слова надо воспринимать с большой долей скепсиса», — заключил депутат.

Ранее лидер партии «Зеленых» в бундестаге Омид Нурипур заявил, что люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта с Россией. По его словам, это не та политика, которая нужна, чтобы помочь Украине.

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