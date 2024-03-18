В Германии выступили против заморозки конфликта на Украине

Глава «Зеленых» Нурипур: люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта

Люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта с Россией. Так лидер партии «Зеленых» в бундестаге Омид Нурипур ответил на призыв лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха к возможному замораживанию конфликта, сообщает Zeit.

«Замораживание означает, что мы просто игнорируем разрушительные нарушения прав человека, которые уже происходят на оккупированных территориях, а люди в Украине этого не заслуживают», — сказал он. По его словам, это не та политика, которая нужна, чтобы помочь Украине.

Слова Мютцениха также раскритиковала еще один член «Зеленых» Катрин Геринг-Экардт. Она подчеркнула, что замораживание войн не ведет к миру и ставит его под угрозу.

Ранее депутаты бундестага Германии от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») также выступили за начало мирных переговоров между Россией и Украиной, а также против поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву. В своем письме они поддержали призыв Папы Римского Франциска, который 9 марта высказался в поддержку мирной инициативы по Украине.