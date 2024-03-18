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12:04, 18 марта 2024Силовые структуры

Сфабриковавшие уголовные дела российские полицейские попали в колонию

В Красноярске суд дал по 8 лет четверым экс-сотрудникам МВД за получение взятки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд вынес приговор четырем бывшим сотрудникам МВД по Красноярскому краю, сфабриковавшим уголовные дела в отношении местных предпринимателей с целью вымогательства четырех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Экс-следователя городской полиции, бывших руководителя уголовного розыска, начальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и оперативника признали виновными в получении взятки и дали им по восемь лет колонии. Посредник получил семь лет заключения. Их взяли под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что в 2017 году полицейские получили информацию о крупных доходах пяти красноярцев и решили путем вымогательства получить с них взятку на сумму четыре миллиона рублей. Силовики по двум заявлениям граждан возбудили в отношении них уголовные дела, добились ареста двоих коммерсантов, а с остальных потребовали деньги. Для убедительности полицейские провели у потерпевших обыски и оказывали на них давление. В итоге силовиков задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Подсудимые вину не признали, заявляя о провокации правоохранительных органов.

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      Любовь Ширижик
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