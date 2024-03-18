Пушков назвал Макрона галльским петухом

Пушков: Макрон показал, что не может играть стратегическую роль в Европе

Французский президент Эммануэль Макрон продемонстрировал, что не может играть стратегическую роль в Европе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал статью британского издания The Telegraph, в которой говорилось, что французский лидер решил сменить тон в отношении ситуации вокруг Украины, чтобы вернуть своей стране престиж на международной политической арене.

Способ, с помощью которого Макрон решил добиться поставленной цели, Пушков счел странным. «Либо британское издание ошибается, либо галльский петух бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО», — отметил сенатор.

Он напомнил, что идею главы Франции об отправке войск на Украину поддержали только Чехия и страны Прибалтики. Кроме того, добавил парламентарий, сам Макрон позднее уточнил, что не планировал такой шаг, а всего лишь призывал «быть готовыми» к этому. «В общем, сумбур вышел у Макрона вместо вагнеровской музыки. И этот сумбур показывает, что стратегическая роль, во-первых, Макрону не по зубам, а во-вторых, мало кто в НАТО такую роль ему доверит», — заключил Пушков.

Ранее глава партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что словами об отправке солдат на Украину Макрон оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Он объяснил, что критика идеи французского президента со стороны стран НАТО говорит о расколе внутри альянса, что играет на руку России.