Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину

Депутат Бомпар: Макрон словами об отправке войск на Украину оказал услугу Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в интервью телеканалу Europe 1.

Он объяснил, что подобными заявлениями французский лидер пытался добиться формирования «стратегической двусмысленности», но столкнулся с критикой. Депутат напомнил, что почти все члены НАТО отказались поддержать его идею о вводе войск на территорию Украины. По его словам, такая реакция говорит о расколе внутри альянса, что играет на руку России.

Таким образом Макрон вместо формирования «стратегической двусмысленности» фактически ее ликвидировал, заключил Бомпар.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Однако в Европе выступили против такого шага.