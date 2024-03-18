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04:04, 18 марта 2024Мир

Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину

Депутат Бомпар: Макрон словами об отправке войск на Украину оказал услугу Путину
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в интервью телеканалу Europe 1.

Он объяснил, что подобными заявлениями французский лидер пытался добиться формирования «стратегической двусмысленности», но столкнулся с критикой. Депутат напомнил, что почти все члены НАТО отказались поддержать его идею о вводе войск на территорию Украины. По его словам, такая реакция говорит о расколе внутри альянса, что играет на руку России.

Таким образом Макрон вместо формирования «стратегической двусмысленности» фактически ее ликвидировал, заключил Бомпар.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Однако в Европе выступили против такого шага.

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      Марина Совина
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