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19:14, 18 марта 2024Среда обитания

Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

Путин: нужно быть аккуратными в вопросе льготной ипотеки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе льготной ипотеки необходимо быть аккуратными. К этому он призвал в ходе встречи с кандидатами на должность главы государства, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что в отношении жилищных кредитов «есть, о чем поговорить» и можно найти необходимые ресурсы, однако стоит быть аккуратнее.

«Наши службы, в том числе ЦБ, которые занимаются работой над необходимостью держания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем, немножко давит на инфляцию», — пояснил Путин.

Ранее стало известно, что российский застройщик предложил запустить молодежную ипотеку под три процента годовых сроком до 50 лет и с первоначальным взносом 15 процентов. Выдаваемая сумма в Москве и Петербурге должна составить до 15 миллионов рублей, а в других регионах — 9-12 миллионов.

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      Полина Кислицына
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