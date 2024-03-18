Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

Путин: нужно быть аккуратными в вопросе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе льготной ипотеки необходимо быть аккуратными. К этому он призвал в ходе встречи с кандидатами на должность главы государства, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что в отношении жилищных кредитов «есть, о чем поговорить» и можно найти необходимые ресурсы, однако стоит быть аккуратнее.

«Наши службы, в том числе ЦБ, которые занимаются работой над необходимостью держания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем, немножко давит на инфляцию», — пояснил Путин.

Ранее стало известно, что российский застройщик предложил запустить молодежную ипотеку под три процента годовых сроком до 50 лет и с первоначальным взносом 15 процентов. Выдаваемая сумма в Москве и Петербурге должна составить до 15 миллионов рублей, а в других регионах — 9-12 миллионов.