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19:53, 18 марта 2024Экономика

Путин рассказал о выравнивании зарплат в социальной сфере

Путин: кабмин займется выравниванием зарплат в соцсфере в регионах

Фото: Globallookpress.com

Вопросом выравнивания зарплат в социальной сфере по регионам должны заниматься в Госдуме, однако над этим также должен активно работать кабмин. Об этом действующий глава государства Владимир Путин рассказал на встрече с другими кандидатами в президенты РФ, его слова приводит РИА Новости.

«Как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно», — подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что эту задачу он поставил еще в ходе своего послания Федеральному собранию.

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По словам президента, сейчас сложилась ситуация, когда люди выполняют одну и ту же работу, но получают при этом разную зарплату. «Это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе», — добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что за последние шесть лет размер реальных заработных плат в России вырос более чем на 30 процентов. По итогам 2023 года реальные зарплаты в стране увеличились в среднем на 7,8 процента в сравнении с показателем 2022-го, уточнила она. Подобные изменения Голикова назвала «серьезными сдвигами».

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