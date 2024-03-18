Кремль: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — говорится в Кремле.

Ранее турецкий лидер назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги. Он выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов президента России. Политик подчеркнул, что Анкара продолжает диалог с соседями по Черному морю.