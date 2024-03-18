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21:35, 18 марта 2024Россия

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Кремль: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
СюжетВыборы в Турции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — говорится в Кремле.

Ранее турецкий лидер назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги. Он выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов президента России. Политик подчеркнул, что Анкара продолжает диалог с соседями по Черному морю.

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      Марина Совина
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