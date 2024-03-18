Путин рассказал о судьбе военных НАТО на Украине

Путин: военные НАТО на Украине погибают в большом количестве

Владимир Путин заявил об осведомленности России о присутствии военных НАТО на Украине, передает ТАСС.

По словам главы государства, там находятся французские и англоговорящие солдаты. «Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве», — добавил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас в украинский конфликт вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО.