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02:09, 18 марта 2024Россия

Путин рассказал о судьбе военных НАТО на Украине

Путин: военные НАТО на Украине погибают в большом количестве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Владимир Путин заявил об осведомленности России о присутствии военных НАТО на Украине, передает ТАСС.

По словам главы государства, там находятся французские и англоговорящие солдаты. «Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве», — добавил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас в украинский конфликт вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО.

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      Марина Совина
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