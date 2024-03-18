Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:37, 18 марта 2024Экономика

Путин рассказал о своей стипендии

Путин рассказал о повышенной стипендии в 40 рублей в годы своей учебы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В годы учебы в университете президент России Владимир Путин получал стипендию в размере 40 советских рублей. Об этом он заявил во время встречи с кандидатами в президенты РФ на прошедших выборах, его слова приводит ТАСС.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов рассказал главе государства, что в ходе своей предвыборной кампании общался с российскими студентами на Дальнем Востоке. Во время встречи одна из девушек пожаловалась, что ее стипендия составляет 1700 рублей. «Когда я учился, 33 рубля 50 копеек было, еще за спорт получал талоны. Еще ребятам помогал, кормил», — ответил политик студентке.

Материалы по теме:
Нейросети начали отбирать у людей работу. Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
Нейросети начали отбирать у людей работу.Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
23 октября 2023
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду. Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду.Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
10 марта 2024

Путин отметил, что он, будучи студентом, получал повышенную стипендию — 40 рублей. «В сравнении с сегодняшними деньгами — маловато», — заметил Харитонов.

Ранее президент России поручил к 1 июня создать в стране новую стипендию в размере 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей.

«Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ разработать проект указа президента РФ об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

      В Латвии сообщили о депортации четырех участвовавших в выборах россиян

      США непублично признали удары Израиля по невоенным целям

      Российские подростки ограбили два магазина и попали на видео

      Турист поехал в священное место в Гималаях и не выжил

      Путин рассказал о своей стипендии

      Конь-мэр отпраздновал День святого Патрика пинтой пива

      Польша и Германия развернут силы быстрого реагирования ЕС

      В США назвали новый легкий танк M10 неподходящим для боя

      Генетически склонным к полноте людям подсказали верный способ похудеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше