Путин рассказал о своей стипендии

Путин рассказал о повышенной стипендии в 40 рублей в годы своей учебы

В годы учебы в университете президент России Владимир Путин получал стипендию в размере 40 советских рублей. Об этом он заявил во время встречи с кандидатами в президенты РФ на прошедших выборах, его слова приводит ТАСС.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов рассказал главе государства, что в ходе своей предвыборной кампании общался с российскими студентами на Дальнем Востоке. Во время встречи одна из девушек пожаловалась, что ее стипендия составляет 1700 рублей. «Когда я учился, 33 рубля 50 копеек было, еще за спорт получал талоны. Еще ребятам помогал, кормил», — ответил политик студентке.

Путин отметил, что он, будучи студентом, получал повышенную стипендию — 40 рублей. «В сравнении с сегодняшними деньгами — маловато», — заметил Харитонов.

Ранее президент России поручил к 1 июня создать в стране новую стипендию в размере 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей.

«Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ разработать проект указа президента РФ об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства.