Путин спел гимн России на концерте в честь воссоединения с Крымом

Путин спел гимн России с участниками концерта на Красной площади

Президент России Владимир Путин спел государственный гимн вместе с участниками концерта в честь воссоединения с Крымом. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства выступил на митинге-концерте на Красной площади. В этом году празднуется десятилетие вхождения полуострова в состав Российской Федерации.

«Поздравляю вас с праздником! Да здравствует Россия!» — заявил глава государства в конце своей речи, обратившись к собравшимся.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.