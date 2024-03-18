Путин встретится с главами фракций в Государственной Думе
Песков: Путин встретится с главами фракций в Государственной Думе
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с главами фракций в Государственной Думе, а также традиционно обсудит их предложения. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений», — отметил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства учитывает многие из этих предложений в своей работе.
«Это, действительно, достаточно конструктивный диалог», — констатировал Песков.
Ранее лидер КПРФ и глава фракции коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов заявлял, что такая встреча состоится в среду.