Путин встретится с главами фракций в Государственной Думе

Песков: Путин встретится с главами фракций в Государственной Думе

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с главами фракций в Государственной Думе, а также традиционно обсудит их предложения. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений», — отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства учитывает многие из этих предложений в своей работе.

«Это, действительно, достаточно конструктивный диалог», — констатировал Песков.

Ранее лидер КПРФ и глава фракции коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов заявлял, что такая встреча состоится в среду.