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10:38, 18 марта 2024Из жизни

Ученые предложили начать есть самых больших питонов в мире

ScienceAlert: у мяса питонов обнаружили преимущества по сравнению с говядиной

Фото: Unsplash

Группа ученых из Австралии, Великобритании, Вьетнама и ЮАР предложили начать есть самых больших питонов в мире. Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи в течение 12 месяцев следили за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на фермах в Таиланде и Вьетнаме. Они обнаружили, что мясо, полученное таким образом, имеет множество преимуществ по сравнению с более привычной говядиной или свининой.

Змеи, которых относят к числу самых больших в мире, быстро росли и не теряли вес даже при многомесячном голодании. При этом на каждый килограмм питоньего мяса приходилось тратить всего 1,2 килограмма корма. Для сравнения, на килограмм мяса кур и другой домашней птицы тратится 2,8 килограмма корма, на килограмм свинины — шесть килограммов корма, на килограмм говядины — десять килограммов корма.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной 5 метров 18 сантиметров. Он столкнулся с гигантской змеей на восьмой месяц охоты.

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      Олег Парамонов
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