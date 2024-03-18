Россиян предупредили о подорожании молока

Экономист Лебединская: молочная продукция в России подорожает к осени на 7-9 %

К осени 2024 года цены на молоко и молочную продукцию в России могут вырасти на семь-девять процентов. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» предупредила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Экономист отметила, что, хотя на данный момент отрасль смогла преодолеть основные сложности, в дальнейшем производителям предстоит решить ряд задач. Растущий спрос можно удовлетворить, модернизируя предприятия и открывая новые, что потребует существенных инвестиций, подчеркнула Лебединская.

Повлияет на цены и традиционная сезонность — летом и зимой производится разное количество молока, что отразится на рентабельности. Лебединская добавила, что прогноз относительно подорожания молока предварительный, так как ситуация на рынке может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

В марте Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге 33 тонны фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы города поставляла фирма из Санкт-Петербурга, но по указанному адресу производства не оказалось.

