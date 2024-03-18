Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:21, 18 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании молока

Экономист Лебединская: молочная продукция в России подорожает к осени на 7-9 %

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К осени 2024 года цены на молоко и молочную продукцию в России могут вырасти на семь-девять процентов. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» предупредила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Экономист отметила, что, хотя на данный момент отрасль смогла преодолеть основные сложности, в дальнейшем производителям предстоит решить ряд задач. Растущий спрос можно удовлетворить, модернизируя предприятия и открывая новые, что потребует существенных инвестиций, подчеркнула Лебединская.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Повлияет на цены и традиционная сезонность — летом и зимой производится разное количество молока, что отразится на рентабельности. Лебединская добавила, что прогноз относительно подорожания молока предварительный, так как ситуация на рынке может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

В марте Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге 33 тонны фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы города поставляла фирма из Санкт-Петербурга, но по указанному адресу производства не оказалось.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Киркоров эмоционально высказался о Ширвиндте на прощании с артистом

      Евросоюз введет санкции против израильских поселенцев и ХАМАС

      Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

      Партнерский материал

      Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

      Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

      На Украине признали критический дефицит боеприпасов

      Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

      В Бразилии заявили о сплоченности российского общества

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше