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10:03, 7 марта 2024Экономика

В России обнаружили фантомное молоко

Россельхознадзор: в Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомных молочных продуктов

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы поставляла фирма из Санкт-Петербурга, но по указанному адресу производства не оказалось, со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.

Претензии к работе компании из Санкт-Петербурга возникли у родителей и у контрольно-надзорных органов. Проверив данные федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов «Меркурий», профильное ведомство обнаружило ряд нарушений. Так, с января фирма поставила 136 партий молочной продукции в детские сады через фирму-прокладку, чей склад не соблюдал санитарные нормы.

Проверив поставщика компании, который отгрузил почти 33 тонны молока, Россельхознадзор обнаружил, что по указанному в документах производство отсутствует. Вместо склада на месте был расположен жилой многоквартирный дом.

«Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады..Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман», — пояснил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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      Вячеслав Агапов
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