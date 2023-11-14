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18:54, 14 ноября 2023Экономика

Лукашенко рассказал о преступных схемах с поставками молока в Россию

Лукашенко: в Белоруссии раскрыли коррупционные схемы при экспорте молока в РФ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию — компании поставляли продукцию подконтрольным российским предприятиям с минимальной наценкой, а потом продавали товар конечным потребителям по более высокой цене. Такой механизм также позволял белорусским фирмам платить с продаж меньше налогов, рассказал во время совещания во Дворце Независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, некоторые поставщики путем подкупа получали право первоочередного распределения молочной продукции (масло, сыры и другое) в свою пользу с возможностью закупок по более низкой цене. Подобная преступная схема стала возможной, поскольку правительство страны не выработало систему реализации продукции, отметил Лукашенко.

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Под подозрением оказалось 8 фирм, которым, по словам главы государства, помогали реализовывать схему должностные лица предприятий и госорганы. О вскрытой схеме лидер рассказал на примере могилевского предприятия «Бабушкина крынка» — руководитель фирмы в 2019 году сформировал команду из числа приближенных знакомых и родственников и начал «новую сбытовую политику».

Лукашенко заявил, что, пока идет следствие, он не будет называть фамилий, но уточнил, что среди преступников есть и члены правительства. «Но не дай бог косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были», — предупредил чиновников о последствиях президент.

В конце сентября белорусский президент раскритиковал чиновников за провалы в области животноводства. В том числе он возмутился снижением поголовья крупного рогатого скота из-за слишком низкого количества телят из расчета на сто коров.

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      Мария Грушко
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