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17:30, 18 марта 2024Забота о себе

Россиянам подсказали идеальное блюдо для Великого поста

Диетолог Попова назвала баклажаны на кокосовом молоке идеальным постным блюдом

Фото: Nina Luong / Unsplash

Во время Великого поста важно питаться разнообразно и вкусно, считает диетолог Наталья Попова. Идеальное постное блюдо она подсказала в беседе с aif.ru.

Попова посоветовала запекать баклажаны на кокосовом молоке. По ее словам, растительной альтернативой коровьему молоку может быть не только кокосовое, но также овсяное или миндальное. Еще одним хорошим вариантом диетолог назвала корейские сливки, приготовленные на кукурузной патоке.

Кроме того, Попова рекомендовала во время поста чаще есть авокадо, которое хоть и является фруктом, но по количеству полинасыщенных кислот не уступает рыбе. Еще одна рекомендация диетолога — это записаться на прием к врачу, чтобы он проверил состояние организма и при необходимости рекомендовал поливитаминный комплекс для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

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Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как соблюдать Великий пост, чтобы смена рациона питания не стала стрессом для организма. В первую очередь, он посоветовал употреблять достаточно воды, овощей и фруктов, чтобы не допустить обезвоживания.

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      Екатерина Улитина
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