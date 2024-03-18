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12:05, 18 марта 2024Путешествия

Россиянам раскрыли подешевевшие на лето пляжные курорты

«Прайм»: отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке летом подешевеет на 15 процентов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Стоимость отдыха на Шри-Ланке и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) летом снизится на 15 процентов. Подешевевшие курорты агентству «Прайм» раскрыл доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев.

По словам эксперта, цены на туры в эти пляжные страны станут ниже благодаря расширению полетных программ. Он отметил, что путевки туда стоят от 80 тысяч рублей.

В то же время лето — низкий сезон для этих направлений. Гареев обратил внимание, что на Шри-Ланке в это время бывают дожди, а в ОАЭ слишком жарко. Кроме того, не все отели там работают по системе «все включено», что предполагает дополнительные траты на еду и развлечения.

По мнению Гареева, ожидать всплеск спроса на эти курорты летом не стоит.

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на виллах Пхукета. Снять дом на популярном тайском курорте можно от 195 тысяч рублей за неделю.

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      Мария Борисова
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