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18:00, 18 марта 2024Россия

Россиянин порвал и съел бюллетень на избирательном участке

На избирательном участке в Керчи мужчина порвал и съел бюллетень
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На избирательном участке в Керчи во время выборов президента мужчина порвал и съел свой бюллетень. Об этом рассказал глава избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, пишет РИА Новости.

По его словам, 17 марта россиянин хотел опустить в урну для голосования «то ли бюллетень, то ли ее какую-то бумагу». «Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», — сообщил Малышев.

Он добавил, что перед этим мужчина провел около пяти минут в кабинке для голосования, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он нарисовал на документе «определенные знаки». Правоохранительные органы проводят проверку.

В период выборов президента России, проходивших с 15 по 17 марта, россияне неоднократно портили бюллетени различными способами. Так, в первый день голосования в Москве женщина вылила в ящик для бланков похожую на зеленку жидкость. В результате она стала фигуранткой уголовного дела по статье о воспрепятствовании избирательных прав и работе избирательных комиссий. 18 марта зампред Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут заявил, что все бюллетени оказались читаемы и были учтены.

Кроме того, в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа женщина бросила в урну для голосования коктейль Молотова. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

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      Константин Лысяков
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