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10:35, 18 марта 2024Россия

Раскрыта судьба залитых зеленкой в Москве бюллетеней

Зампред МГИК Реут: залитые зеленкой на выборах в Москве бюллетени учтены
ЦиклВыборы президента России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Залитые зеленкой на выборах президента России в Москве бюллетени оказались читаемы и были учтены. Судьбу бланков раскрыл зампред Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут в беседе с РИА Новости.

По его словам, жидкостью было залито 115 бюллетеней на избирательном участке в Отрадном и 217 — в Чертанове Южном. «Все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал», — заявил Реут.

15 марта в Москве россиянка вылила в урну для бюллетеней на избирательном участке красящее вещество. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании избирательных прав и работе избирательных комиссий. В сети также появилось видео, на котором видно, как женщина выливает в ящик жидкость похожую на зеленку.

В дни выборов попытки испортить бюллетени наблюдались и на других избирательных участках. Так, в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа женщина бросила в урну для голосования коктейль Молотова. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В ночь на 18 марта президент России Владимир Путин напомнил об уголовной ответственности за порчу бюллетеней. По его словам, в таких случаях правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством.

С 15 по 17 марта в России прошли трехдневные выборы президента. По итогам подсчета 99,7 процента протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,3 процента голосов, третье — представитель «Новых людей» Владислав Даванков с 3,83 процента, четвертое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21 процента.

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      Константин Лысяков
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