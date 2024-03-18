Россиянин ворвался в дом жительницы Таиланда, устроил дебош и упал с лестницы

Россиянин избил жену и устроил дебош в доме жительницы Таиланда

Россиянин обвинил жительницу Таиланда в физическом насилии и потребовал компенсацию в размере 100 тысяч батов (250 тысяч рублей). Женщина опровергла эти обвинения и поделилась своей версией произошедшего с местным каналом Channel 7.

42-летняя Соммаи Джамнонгсук рассказала, что 18 февраля устроила вечеринку по случаю дня рождения сына. На праздник пришла жена россиянина с ребенком. Поздно вечером мужчина ворвался в дом Джамнонгсук в поисках супруги, между ними завязался спор, в ходе которого иностранец избил жену, после чего сам потерял сознание.

Женщина обратилась в больницу за помощью, а хозяйка дома и другие гости помогли россиянину прийти в чувство. Однако мужчина впал в ярость и устроил дебош. Он дважды ударил Джамнонгсук по лицу и начал душить. 10-летний сын женщины попытался защитить ее, но россиянин толкнул мальчика, из-за чего тот едва не упал с лестницы. Потом мужчина схватил деревянный столик и замахнулся им на хозяйку дома.

В этот момент на помощь женщине пришли соседи. В процессе перепалки россиянин сам скатился с лестницы и получил травму головы. Джамнонсук заявила на иностранца в полицию, однако он стал все отрицать, обвинил местную жительницу и ее соседей в нападении и потребовал компенсацию. Разбирательство продолжается.

Ранее в Паттайе нашли россиянина без признаков жизни. Он лежал среди деревьев в 20-30 метрах от дороги в шортах, футболке и шлепанцах.