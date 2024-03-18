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05:43, 18 марта 2024Путешествия

Россиянка описала еду в Таиланде фразой «вы не похудеете»

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Таиланде и рассказала о местной еде, от которой, по ее словам, туристы не смогут похудеть. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, например, фруктовые шейки, которые в Таиланде стоят меньше ста рублей, на самом деле по большей части состоят из льда и сахарного сиропа. По ее словам, сахар в этой азиатской стране очень популярен.

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«Тайцы — большие сладкоежки. Вот почему вы можете обнаружить сахар даже там, где совсем его не ждете. В "натуральном" йогурте, молоке, даже в вашем любимом пад-тае. Даже к нарезке фруктов тайцы часто прилагают пакетик сахара. Он реально повсюду!» — такими фразами описала Коновалова тайскую еду.

Россиянка добавила, что местные привыкли добавлять во все блюда глутамат натрия, который усиливает их и без того соленый вкус. «А это значит, что человек больше пьет вместе с едой (и обычно не воду, а шейки, соки, пиво и так далее). Это провоцирует отеки. Вот почему в Таиланде так часто встречаются "припухшие" туристы», — пояснила она.

Кроме того, путешественница пожаловалась, что тайцы используют в приготовлении блюд большое количество масла. Она также подчеркнула, что, несмотря на все это, питаться в Таиланде правильно возможно, однако это будет «недешево и энергозатратно».

«"Правильные" продукты придется поискать. Возможно, даже где-то заказать. А чтобы питаться еще и разнообразно, надо приложить еще больше усилий», — пояснила она.

Ранее другой российский тревел-блогер раскрыл способы не отравиться в Азии. Чтобы снизить риск выбора небезопасного места и при этом бюджетно поесть, блогер посоветовал просить рекомендации у местных жителей.

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      Марина Черняк
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