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20:21, 18 марта 2024Силовые структуры

Россиянки получили почти миллион рублей на несуществующих детей

На Камчатке осудят женщин за получение почти млн рублей на несуществующих детей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Камчатке прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 43-летней матери и ее 26-летней дочери, которые незаконно получили почти миллион рублей пособий на несуществующих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Местные жительницы проходят обвиняемыми по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Их дело направлено в Елизовский районный суд. Женщины свою вину полностью признали и уже частично возместили ущерб.

По версии следствия, на рынке в Москве обвиняемые познакомились с аферистами, которые предложили им оформить свидетельство о рождении ребенка на основании ложных данных о родах вне роддома. За это женщинам пообещали деньги. Сначала согласилась мама, а потом к схеме подключилась и ее дочь.

В результате злоумышленники дали им готовые документы, которые в апреле 2022 года старшая из женщин отнесла в многофункциональный центр и прикрепила к заявлению о назначении ей пособий и выплат в связи с рождением ребенка. Таким образом она получила пособий на 443 тысячи рублей.

Аналогично действовала и дочь, получив в период с декабря 2022 года по февраль 2024 года поддержку от государства на несуществующего ребенка в размере 503 тысяч рублей.

Ранее Калачинский городской суд Омской области вынес приговор 45-летней местной жительнице за получение пособий и материнского капитала на несуществующего ребенка.

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      Варвара Митина
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