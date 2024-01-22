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20:38, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за получение материнского капитала на несуществующего ребенка

Под Омском осудили женщину за получение маткапитала на несуществующего ребенка

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Калачинский городской суд Омской области вынес приговор 45-летней местной жительнице за получение пособий и материнского капитала на несуществующего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

С учетом смягчающих обстоятельств в виде активного содействия следствию женщина получила условное наказание сроком три года и десять дней. Также она в полном объеме должна возместить государству причиненный ущерб.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Суд установил, что летом 2021 года фигурантка дела предоставила поддельное свидетельство о рождении второго ребенка, на основании которого получила материнский капитал. Она приобрела жилое помещение по договору целевого займа. Кроме того, женщина незаконно получала пособия, положенные при рождении и уходе за ребенком, в том числе как одинокой матери.

В результате федеральному бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Вину в совершении преступления она полностью признала.

В ноябре 2023 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, которая несколько лет получала социальные выплаты на несуществующего ребенка и похитила таким образом из бюджета 622 тысячи рублей. Она была признана виновной в мошенничестве и оштрафована на 100 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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