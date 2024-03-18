Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 18 марта 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО вертолета Ми-8 ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне специальной военной операции вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Помимо этого, сбиты 143 украинских беспилотника, 22 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган», а также реактивный снаряд HIMARS, добавил представитель российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили, 19910 единиц военной автомобильной спецтехники, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, 1243 боевые машины РСЗО, 486 зенитных ракетных комплексов, 577 самолетов, 270 вертолетов, 15992 беспилотника, а также 15521 бронемашину, включая танки.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее ведомство показало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в направлении села Козинки Белгородской области. Как стало известно, расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», прикрывавшие границк, сбили борт в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Десять домов оказались повреждены после обстрела ВСУ в Белгородской области

      Власти Украины заявили о планах получить членство в ЕС в течение двух лет

      Лазарев рассказал о причинах отказа фотографироваться с Волочковой

      Во Франции обвинили Зеленского в лицемерии из-за критики выборов в России

      Названо оптимальное время для утреннего пробуждения

      Раскрыта опасность информационной перегрузки

      Китаю предрекли новое увеличение закупок российской нефти

      Минобороны заявило об ударе по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше