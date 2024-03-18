Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО вертолета Ми-8 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне специальной военной операции вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Помимо этого, сбиты 143 украинских беспилотника, 22 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган», а также реактивный снаряд HIMARS, добавил представитель российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили, 19910 единиц военной автомобильной спецтехники, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, 1243 боевые машины РСЗО, 486 зенитных ракетных комплексов, 577 самолетов, 270 вертолетов, 15992 беспилотника, а также 15521 бронемашину, включая танки.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в направлении села Козинки Белгородской области. Как стало известно, расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», прикрывавшие границк, сбили борт в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.