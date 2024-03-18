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08:27, 18 марта 2024Россия

Российских детей едва не придавило на праздновании Масленицы

В Кронштадте упавшая сцена едва не придавила детей на праздновании Масленицы

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

В петербургском Кронштадте упавшая сцена едва не придавила детей на праздновании Масленицы. Об этом стало известно «Фонтанке».

17 марта в городе проходили развлекательные мероприятия. Мужчина в расписной рубахе рассказывал собравшимся о празднике, когда за его спиной внезапно обрушилась сцена. Дети, находившиеся рядом с ней, в последний момент успели отбежать.

Как утверждает издание, обошлось без пострадавших. Других подробностей об инциденте «Фонтанка» не привела.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Сочи «Красная Поляна» образовалась давка из-за закрытия спусков.

Курорт приостановил работу из-за неблагоприятных погодных явлений, в частности после удара молнии. Она попала в станцию лыжного комплекса «Лаура». Сведений о пострадавших не поступало.

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      Анна Щербакова
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