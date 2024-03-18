Российский военный решил защитить мать и устроил стрельбу в подъезде

В Омске суд приговорил военного к 2 годам колонии за стрельбу в подъезде

В Омске суд приговорил военного Сергея Меркушева к двум годам колонии общего режима за ранение соседки во время стрельбы в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 50 тысяч рублей, а суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

По версии следствия, Меркушев выпил и ошибочно решил, что кто-то из жильцов дома принудил его мать убраться в лифте. Военному это не понравилось, поэтому он взял карабин и начал стучать в двери соседних квартир, чтобы выяснить, кто это сделал. В какой-то момент военнослужащий из-за опьянения выстрелил в сторону двери соседней квартиры, за которой была пострадавшая. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО).