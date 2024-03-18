Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:33, 18 марта 2024Силовые структуры

Российский военный решил защитить мать и устроил стрельбу в подъезде

В Омске суд приговорил военного к 2 годам колонии за стрельбу в подъезде

В Омске суд приговорил военного Сергея Меркушева к двум годам колонии общего режима за ранение соседки во время стрельбы в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 50 тысяч рублей, а суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

По версии следствия, Меркушев выпил и ошибочно решил, что кто-то из жильцов дома принудил его мать убраться в лифте. Военному это не понравилось, поэтому он взял карабин и начал стучать в двери соседних квартир, чтобы выяснить, кто это сделал. В какой-то момент военнослужащий из-за опьянения выстрелил в сторону двери соседней квартиры, за которой была пострадавшая. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова поиздевалась над главой минобороны Британии за слова об украденных выборах. Что посоветовала дипломат Шаппсу?

      Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию

      В Кремле ответили на обвинения в «нелегитимных выборах» президента России

      Пушков назвал Макрона галльским петухом

      Россиян предупредили о подорожании пива

      Российский военный решил защитить мать и устроил стрельбу в подъезде

      Российский военный уклонялся от службы в зоне СВО и попал в колонию

      Названы результаты подсчета 99,43 процента голосов на выборах президента России

      Анонсирована беседа Путина с Шойгу и Герасимовым

      Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше