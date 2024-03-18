«Самая сексуальная в мире волейболистка» приготовила завтрак в нижнем белье

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной волейболисткой в мире», поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка записала ролик, в котором показала процесс приготовления булочек на завтрак. На размещенных кадрах девушка предстала в комплекте нижнего белья белого цвета и короткой рубашке. При этом она сделала макияж в нюдовых тонах, а часть волос зафиксировала заколкой.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты под постом, который набрал более 24 тысяч лайков. «Какая ты милая», «Девушка моей мечты», «Потрясающая», «Мне до сих пор трудно поверить в то, что ты настоящая», «Для кого-то ты станешь самой лучшей женой», — высказывались они.

Ранее бразильская модель и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном купальнике и показала фото фанатам. На размещенном снимке 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», позировала, сидя на диване боком к камере.