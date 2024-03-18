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08:31, 18 марта 2024Забота о себе

Сексолог развеяла главные мифы о неверности в отношениях

Фото: Unsplash

Сексолог Трейси Кокс назвала главным мифом о супружеской неверности убеждение, что изменщики всегда несчастны в отношениях. Она развеяла несколько распространенных заблуждений об изменах в своей колонке для Daily Mail.

Кокс обратила внимание, что довольно часто романы на стороне заводят счастливые в браке люди, потому что хотят волнительных новых ощущений. «Надежность и уверенность в долгих отношениях — это замечательно, но новизна имеет такой опьяняющий эффект, перед которым многие не могут устоять», — объяснила сексолог. Также она считает ошибкой считать всех изменщиков плохими людьми. По ее словам, хорошие отцы и матери, надежные супруги и верные друзья изменяют своим партнерам так же часто, как и менее порядочные люди.

Еще одним мифом Кокс назвала убеждение, что женщины очень редко решаются на адюльтер. На самом деле, убеждена Кокс, нередко именно женщины становятся патологическими изменщицами и регулярно заводят отношения на стороне. По мнению сексолога, этому может быть много объяснений: эгоизм, нехватка эмоциональной или сексуальной близости с партнером, одиночество. Для некоторых, продолжила эксперт, интрижка — это своеобразное вознаграждение. «Я много раз слышала от женщин, которые изменяют мужьям, что они заслужили это право, потому что делают для семьи все», — рассказала Кокс.

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