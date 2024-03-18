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12:28, 18 марта 2024Культура

SHAMAN отреагировал на слухи об отказах других артистов выступать с ним

SHAMAN назвал слухами новости о том, что с ним отказываются выступать артисты
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на новости о том, что другие отечественные артисты якобы отказываются выступать с ним на одной сцене. Его слова приводит РИА Новости.

Исполнитель назвал подобные сообщения слухами, которыми полнится земля. «Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление», — поделился музыкант.

SHAMAN подчеркнул, что ни один из его коллег ни разу не говорил ему в лицо о своем нежелании выступать с ним на одной сцене. «Да, мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать», — предположил певец.

17 марта артист проголосовал на выборах президента России, трижды перекрестившись.

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      Анастасия Астахова
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