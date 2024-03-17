SHAMAN трижды перекрестился на избирательном участке

Певец SHAMAN перекрестился и проголосовал на выборах президента России

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перекрестился на избирательном участке и проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Музыкант пришел на участок в сопровождении двоих охранников. На представленном видеоролике видно, как он трижды перекрестился перед урной для голосования. Затем SHAMAN бросил бюллетень в ящик и сказал улыбаясь: «Готово».

В декабре прошлого года певец Дронов, известный как SHAMAN, согласился стать доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Ранее в сети распространили райдер певца. Выяснилось, что SHAMAN предпочитает передвигаться на Mercedes-Benz. Также сообщалось, что исполнителя всегда должны сопровождать двое телохранителей, а во время выступления в зале на каждую тысячу требуется не менее восьми охранников.