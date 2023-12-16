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17:07, 16 декабря 2023Культура

Опубликован райдер певца SHAMAN

В райдере певца SHAMAN указан «Мерседес», телохранители и пятизвездочный отель

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram-канал Baza раскрыл райдер популярного российского певца под псевдонимом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Из него журналисты узнали перечень требований артиста к организаторам выступлений.

В документе указано, что SHAMAN предпочитает «мерседесы». Для коротких поездок организаторы должны обеспечить тонированный «майбах», для длительных — минивэн V-class с матрасом. Также Ярослав Дронов требует, чтобы его сопровождали двое телохранителей, в зрительном зале на каждую тысячу человек должно быть не менее восьми охранников.

В опубликованном райдере уточняется, что артист привык проживать в пятизвездочном отеле в номере люкс, оборудованном кроватью king size. В кровати обязательно должны быть две подушки из гусиного пуха. В гримерке организаторы должны подготовить воду, чай, лимон, фрукты и десять брускетт.

В заключение авторы отметили, что стоимость выступления артиста может разниться. Однако в среднем за полуторачасовой концерт SHAMAN получает 12 миллионов рублей.

В середине декабря представитель SHAMAN опроверг новость о его концерте в Киеве в 2024 году. Ранее в сети появилась информация, что артист выступит в украинской столице в апреле.

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      Андрей Ставицкий
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