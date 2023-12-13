Представитель SHAMAN отреагировал на анонс концерта артиста в Киеве

Представитель SHAMAN опроверг новость о его концерте в Киеве в 2024 году

Представитель российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский отреагировал на новость об анонсе концерта артиста в Киеве в следующем году. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Руководитель пресс-службы звезды опроверг информацию о предстоящем выступлении звезды в столице Украины.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — сказал собеседник издания.

Незадолго до этого, по данным портала, один из крупнейших украинских сайтов по продажам билетов анонсировал выступление Дронова в Киеве в апреле следующего года. Цена билетов на шоу начиналась от 1,5 тысячи рублей. При этом на официальном сайте SHAMAN график его концертов был составлен до 20 марта 2024-го.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин вспомнил о том, как эстрадная певица Алла Пугачева пыталась помешать исполнителю SHAMAN в начале его карьеры.