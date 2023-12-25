SHAMAN стал доверенным лицом Путина

SHAMAN сообщил, что стал доверенным лицом Путина

Российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил о том, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Исполнитель опубликовал видео, на котором подписывает документ о согласии получить почетную должность. «Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал артист.

Ранее в сети появился райдер певца SHAMAN. Издание выяснило, что артист предпочитает передвигаться на «Мерседесах». Также сообщалось, что исполнителя всегда должны сопровождать двое телохранителей, а во время выступления в зале на каждую тысячу требуется не менее восьми охранников.

Кроме того, стоимость выступления SHAMAN может разниться, однако в среднем за полуторачасовой концерт он получает 12 миллионов рублей.

Позже пресс-служба SHAMAN отреагировала на публикацию райдера певца.