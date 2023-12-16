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18:46, 16 декабря 2023Культура

Пресс-служба SHAMAN отреагировала на публикацию райдера певца

Пресс-служба SHAMAN отказалась комментировать райдер певца с «Майбахом»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-служба певца SHAMAN (Ярослава Дронова) не стала комментировать информацию о райдере исполнителя для выступлений. Так представитель артиста Антон Коробков-Землянский отреагировал на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Не будем комментировать», — сказал собеседник издания.

16 декабря Telegram-канал Baza опубликовал райдер певца SHAMAN. Издание выяснило, что артист предпочитает передвигаться на «Мерседесах». Для поездок до полутора часов он выбирает тонированный «Майбах», который должны предоставить организаторы. Если поездка длинная, то необходим минивэн V-class с матрасом по размеру заднего дивана. Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие.

Также сообщалось, что артиста всегда должны сопровождать двое телохранителей, а во время выступления в зале на каждую тысячу требуется не менее восьми охранников. Кроме того, отмечалось, что он привык останавливаться в люксовых номерах пятизвездочных отелей с кроватью king size, а в гримерке организаторы должны подготовить воду, чай, лимон, фрукты и десять брускетт.

Кроме того, как уточняет Baza, стоимость выступления SHAMAN может разниться, однако в среднем за полуторачасовой концерт он получает 12 миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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