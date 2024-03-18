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09:31, 18 марта 2024Из жизни

Акула вцепилась в ягодицы 13-летней купальщице

Daily Mirror: в Австралии акула вцепилась 13-летней девочке в ягодицы

Фото: Bundaberg Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

В Австралии 13-летнюю купальщицу госпитализировали после нападения акулы в штате Квинсленд. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 15 марта на одном из пляжей к северу от города Брисбен. Около 16:00 на купавшуюся девочку набросилась акула и вцепилась ей в ягодицу. Потом хищная рыба укусила пострадавшую за ноги и живот.

Девочку срочно отнесли в здание местного серфинг-клуба, где остановили кровотечение и перевязали раны. После этого ее доставили в больницу. Врачи рассказали, что пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

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Начальник службы скорой помощи штата Квинсленд Мэтью Давенпорт заявил, что девочке очень повезло отделаться относительно легкими травмами. Он также отметил, что пляж, на котором произошло нападение, не считался опасным и акулы там ранее не появлялись.

Ранее сообщалось, что в США галапагосская акула атаковала 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом на Гавайях. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и укусила ее за левую ногу.

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      Никита Савин
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