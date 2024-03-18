Акула вцепилась в ягодицы 13-летней купальщице

Daily Mirror: в Австралии акула вцепилась 13-летней девочке в ягодицы

В Австралии 13-летнюю купальщицу госпитализировали после нападения акулы в штате Квинсленд. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 15 марта на одном из пляжей к северу от города Брисбен. Около 16:00 на купавшуюся девочку набросилась акула и вцепилась ей в ягодицу. Потом хищная рыба укусила пострадавшую за ноги и живот.

Девочку срочно отнесли в здание местного серфинг-клуба, где остановили кровотечение и перевязали раны. После этого ее доставили в больницу. Врачи рассказали, что пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Начальник службы скорой помощи штата Квинсленд Мэтью Давенпорт заявил, что девочке очень повезло отделаться относительно легкими травмами. Он также отметил, что пляж, на котором произошло нападение, не считался опасным и акулы там ранее не появлялись.

Ранее сообщалось, что в США галапагосская акула атаковала 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом на Гавайях. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и укусила ее за левую ногу.

