Шестилетняя россиянка потеряла сознание на приеме у стоматолога

В Ленобласти шестилетняя девочка потеряла сознание на приеме у стоматолога

В Кудрово Ленинградской области шестилетняя девочка потеряла сознание при удалении зуба на приеме у стоматолога. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, ребенка привели к стоматологу в рамках рутинной подготовки к операции. В скором времени девочке должны были провести операцию на сердце — заменить кардиостимулятор. Однако что-то пошло не так. Пациентку обезболили «Мепивакаином» и удалили зуб, после чего ей стало плохо.

Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели. Аллергии у ребенка, по предварительным данным, не было.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце во время приема у стоматолога в клинике «Дунай» в Красносельском районе.