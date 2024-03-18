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10:19, 18 марта 2024Россия

Шестилетняя россиянка потеряла сознание на приеме у стоматолога

В Ленобласти шестилетняя девочка потеряла сознание на приеме у стоматолога

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

В Кудрово Ленинградской области шестилетняя девочка потеряла сознание при удалении зуба на приеме у стоматолога. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, ребенка привели к стоматологу в рамках рутинной подготовки к операции. В скором времени девочке должны были провести операцию на сердце — заменить кардиостимулятор. Однако что-то пошло не так. Пациентку обезболили «Мепивакаином» и удалили зуб, после чего ей стало плохо.

Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели. Аллергии у ребенка, по предварительным данным, не было.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце во время приема у стоматолога в клинике «Дунай» в Красносельском районе.

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      Анна Щербакова
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