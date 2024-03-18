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23:50, 18 марта 2024Мир

Швейцария прокомментировала итоги президентских выборов в России

В МИД Швейцарии заявили, что приняли к сведению итоги президентских выборов в РФ

Фото: Marco Pregnolato / Unsplash

Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Кливаз прокомментировал итоги президентских выборов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти приняли к сведению результаты выборов в России и продолжат контакты в духе уважения международного права.

При этом он подчеркнул, что министерство осуждает решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины». «Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата», — добавил он.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не будут поздравлять Путина с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в РФ не считают ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер страны набрал 87,28 процента голосов.

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      Марина Совина
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