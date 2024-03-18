Минобороны России: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, в понедельник, 18 марта, около 21:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России c применением реактивного БПЛА самолетного типа.

Как ранее сообщали в российском Министерстве обороны, в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.