Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Минобороны Словении поддержало инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Министерство обороны Словении присоединилось к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщает словенское агентство STA со ссылкой на сообщение ведомства.

Как сообщается, Словения поддержит инициативу президента Чехии Петра Павела по закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Предполагается, что первые поставки в рамках инициативы начнутся уже в июне.

«Правительство выделит один миллион евро на эти цели», — заявили в ведомстве. В министерстве отказались сообщить подробности о закупках боеприпасов, ссылаясь на закрытый характер сведений.

14 марта Минобороны Швеции заявило о выделении 30 миллионов евро в рамках инициативы Чехии. Как сообщается, ведомство проведет переговоры с чешскими коллегами по этому вопросу.