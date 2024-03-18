Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 18 марта 2024Мир

Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Минобороны Словении поддержало инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министерство обороны Словении присоединилось к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщает словенское агентство STA со ссылкой на сообщение ведомства.

Как сообщается, Словения поддержит инициативу президента Чехии Петра Павела по закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Предполагается, что первые поставки в рамках инициативы начнутся уже в июне.

«Правительство выделит один миллион евро на эти цели», — заявили в ведомстве. В министерстве отказались сообщить подробности о закупках боеприпасов, ссылаясь на закрытый характер сведений.

14 марта Минобороны Швеции заявило о выделении 30 миллионов евро в рамках инициативы Чехии. Как сообщается, ведомство проведет переговоры с чешскими коллегами по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

      Семья нашла на чердаке украденные во время войны произведения искусства

      На выступлении звезды «Голоса» включилась фонограмма

      В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

      Врач объяснил влияние тюремного рациона на форму футболиста «Спартака»

      В Великобритании сообщили о скором истощении ПВО Украины

      Расходы россиян на автомобили резко выросли

      Бэнкси озеленил Лондон

      Грузия выразила недовольство выборами президента России

      Гослаборатории оценили качество еды популярных сервисов доставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше