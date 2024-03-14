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19:53, 14 марта 2024Мир

Швеция захотела присоединиться к инициативе Чехии по помощи Украине

Швеция выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Швеция планирует присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. Для этого страна хочет выделить 30 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Министерство обороны Швеции проведет переговоры с чешскими коллегами по этому вопросу.

7 марта сообщалось, что еще одна скандинавская страна решила пожертвовать крупную сумму для инициативы по помощи ВСУ. Норвегия выделила сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон на закупку боеприпасов.

Кроме Норвегии и Швеции, идея Чехии нашла отклик еще у нескольких европейских стран. В ее поддержку также выступили Франция, Бельгия, Нидерланды, Литва и Польша.

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      Лина Пивоварова
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