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01:54, 18 марта 2024Россия

Путин затронул тему смертной казни в ходе выступления в Гостином дворе

Путин: в РФ нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боев

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин затронул тему смертной казни в ходе общения с журналистами в Гостином дворе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России нет смертной казни, однако к предателям страны будут всегда относиться, как будто они вооружены. Глава государства подчеркнул, что правоохранители будут выявлять и принимать меры против всех, кто с оружием в руках воюет против России.

Путин сравнил членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) со власовцами, отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Путин добавил, что общая численность четырех групп предателей, типа РДК, составляет 2,5 тысяч человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы».

Ранее Владимир Путин заявил, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни не поменялась, и сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который отметил, что для этого придется поменять Конституцию.

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      Марина Совина
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