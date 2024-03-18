На дне океана обнаружили жизнь в непригодном для этого месте

Nature Microbiology: у неактивных черных курильщиков обнаружили микробы

Международная группа ученых обнаружила, что неактивные черные курильщики — глубоководные гидротермальные источники — могут быть населены микробными сообществами, даже если эти места кажутся непригодными для обитания живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Команда получила образцы в ходе трех экспедиций в 2019 и 2021 годах, частично с помощью пилотируемого подводного исследовательского аппарата «Алвин», с Восточно-Тихоокеанского поднятия — океанического хребта на границе Тихоокеанской плиты. Затем ученые сравнили образцы активных и неактивных курильщиков.

Черные курильщики формируются в течение длительного времени, когда морская вода просачивается через трещины в земной коре, нагревается там и затем идет обратно к поверхности дна океана, поглощая на своем пути минералы. При контакте с холодной морской водой происходит осаждение минералов, которые откладываются в виде трубообразных образований. Большое количество минеральных веществ подходит для хемосинтеза — процесса образования органических веществ из неорганических с использованием энергии химических веществ.

Ранее считалось, что, когда поток иссякает, микроорганизмы мигрируют к другому курильщику. Однако первоначальные результаты исследования показали, что даже неактивные курильщики являются важными местами для микробной активности и производства органического углерода на морском дне.